〈房產〉房市熱潮熱到屏東 五年來房貸上揚但購屋面積減少近3坪

東元集團旗下的安心食品 (1259-TW) 將斥資 14 億元，進駐屏東興建萬坪廠房，而愛山林 (2540-TW) 也將赴屏東推案，但金融聯徵中心新增房貸資料統計，屏東購屋族五年來房貸越來越高，但房子卻越買越小，五年來購屋面積減少近 3 坪。

根據財團法人金融聯徵中心新增房貸資料統計，屏東近五年房屋鑑估值，已從 580.1 萬元上升至 657.5 萬元，增加 77.4 萬元，而房貸平均授信額度，從 2017 年的 412 萬元，逐年增加至 2021 年的 485.2 萬元，五年間增加 73.2 萬元，雖房貸負擔增加，但購買的平均建物面積，反而從 2017 年的 50.2 坪，縮減至 2021 年的 47.5 坪，減少約 2.7 坪。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，房貸越來越高，一是受房價不斷上漲，增加購屋成本所致，不過核貸成數也逐年提高，五年提高了 4.2 個百分點，達 78.63%，在在顯示了屏東地區建設發展與產業經濟力大幅提升，因此銀行對房屋身價、貸款人還款能力、信用等條件都有提升，民眾也更有力提高購屋總價帶，不過如今走向少子化，多以小家庭獨居，因此對住宅空間需求也相對減少，購屋走向精品小宅化。

台灣房屋屏東中正豪傑加盟店店東郭承豪指出，屏東近幾年屏東公共建設題材豐沛，包括像屏東及潮州轉運站陸續啟用、屏東火車站門戶再造，環境整合計畫完工重塑屏東城市意象，還有高鐵南延、榮總屏東分院及義大「屏東健康產業園區」等建設加持，帶動屏東生活機能大幅提升，城市願景更加有利可期，房價也一路上漲。

郭承豪指出，有別以往的三代同堂，屏東家庭購屋客群，如今也多偏好獨立成家，建商推案型態也朝向小宅化，除了小地坪透天厝，像屏東市區近年 5 樓電梯公寓、華廈也越蓋越多，空間合宜、總價也較透天好入手，主力熱區除了屏東市、潮州，包括義大「屏東健康產業園區」所在的麟洛、內埔一帶，受惠建設利多也成為購屋熱區。除了在地自住，看好屏東未來房市潛力，也不乏投資客群入主。