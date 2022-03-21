〈台股盤前〉外在環境走穩 邊境解封概念股及中小型個股將有表現

台股在前一交易日雖遭遇台積電 (2330-TW) 股價拉回壓力，大盤指數收紅收復 17400 關卡，收盤指數上漲 8.3 點或 0.048%，收盤指數在 17456.52 點，成交值 3612.24 億元，市場專家指出，在美股持穩且資金回到市場同時，大盤將向上挑戰 17916.45 點。

證券分析師黃漢成指出，在全球疫情趨緩，看好邊境開放概念股，包括航空、觀光、餐飲股的走勢。在電子產業類股則宜鎖定半導體、IC 設計及 MOSFET 個股。

就上周六美股收盤指數來看，科技股氣勢如虹，四大指數全數齊揚，道瓊漲逾 270 點，標普升逾 1%，那指與費半勁揚逾 2%。19 日收艑，美股道瓊指數上漲 274.17 點，或 0.8%，收 34,754.93 點。那斯達克指數上漲 279.06 點，或 2.05%，收 13,893.84 點。標普 500 指數上漲 51.45 點，或 1.17%，收 4,463.12 點。費城半導體指數上漲 67.75 點，或 2.01%，收 3,432.30 點。



而科技五大天王集體揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.09%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 4.16%；Alphabet(GOOGL-US) 上漲 1.71%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.55%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.76%。

費半成分股多收紅。美光 (MU-US) 下跌 1.38%； Nvidia (NVDA-US) 上漲 6.81%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.76%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.66%；AMD (AMD-US) 上漲 1.58%。台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.22%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.74%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.47%。

在目前的台股走勢中，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，就 18 日的台股走勢中，集中市場拉尾盤收紅，但盤中明顯 OTC 走勢較強，也顯示市場資金仍未自自中小型股撤退。

在市場重要訊息部分，台積電獲花旗證券最新報告仍力挺，喊出目標價 1052 元，為本波股價大幅修正以來，第一家高喊台積電股價超過千元的外資券商。

在歷經一周的封閉式管理後，廣東省深圳市 20 日宣布，全市已基本實現「社會面動態清零」，公告全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等恢復正常工作秩序和生產經營。