台股放量大漲507點收17448點站回年線 台積電貢獻逾200漲點

美國 3 月確定升息 1 碼，並啟動升息循環，符合市場預期，帶動美股全面大漲，台股今 (17) 日終於「來電」、開高走高，權王台積電強彈逾 4%，貢獻大盤約 207 點漲點，股王矽力更強勢亮燈漲停，金融、航運等傳產族群同步助攻，加權指數終場勁揚 507.39 點或 3%，收在 17448.22 點，為去年 5 月中旬以來的最大漲點，並成功收復年線，成交值 4008.74 億元。

櫃買指數終場上漲 3.58%，收在 211.47 點，成交值 717 億元。上市櫃成交值合計 4725.74 億元。

台積電 ADR 周三大漲逾 4%，台積電 (2330-TW) 今天股價同步走揚，終場勁揚 4.3%，收在 582 元，單日市值大增 6223 億元，回升至 15 兆元之上；聯發科 (2454-TW) 跌深反彈，今天股價強漲近 7%，終場收 968 元，市值也回升到 1.54 兆元；國巨、聯電、台達電、日月光投控等主要電子權值股漲勢也相當強勁。

先前遭到空襲的千金股，今天展開強勁反彈，矽力 - KY 重返 3000 元，直奔漲停價 3160 元，站穩股王寶座，股后信驊同步攻上漲停板，終場漲停打開收 2950 元，力旺強彈逾半根漲停板，旭隼、祥碩、AES-KY 漲勢也很凌厲，而緯穎勁揚逾 6%，成功回到千金股行列，台股再現「九千金」。

航運族群早盤走勢震盪，午盤後漲勢逐漸放大，其中以航空雙雄最受買盤青睞，長榮航大漲逾 8%，華航同步勁揚約 6%，貨櫃三雄方面，長榮擺脫頹勢，反彈逾 2%，陽明、萬海則上漲超過 4%，其他包括四維航、台驊投控、裕民、中航、台航、建新國際等，均吸引資金進駐。

美國聯準會 (Fed) 敲定升息 1 碼，且今年可能升息 7 次，市場解讀對金融族群將有正面利多，法人近日已陸續搶進卡位，金融股今天持續成為多頭寵兒，其中開發金 (2883-TW) 挾股利題材，大漲近半根停板，收復所有均線，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 等也上漲 1-2%。