台股強彈507點 外資回頭大買448億元 三大法人買超500.1億元

美國確定升息 1 碼，符合市場預期，美股全面大漲，台股今 (17) 日也開高走高，權王台積電強彈逾 4%，電金傳百花齊放，加權指數終場勁揚 507 點，收在 17448 點，創史上第三大漲點，並成功收復年線，成交值放大至 4008 億元。三大法人聯手買超 500.1 億元，其中外資回補 448 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天終止連 4 賣，回頭買超 448.32 億元；投信小幅買超 0.2 億元，為連 32 買，續創史上最長紀錄；自營商同步買超 51.7 億元。三大法人合計買超 500.1 億元。

台積電 (2330-TW) 今天股價大漲 4.3%，收在 582 元，單日市值大增 6223 億元，回升至 15 兆元之上；聯發科 (2454-TW) 跌深反彈，今天強漲近 7%，終場收 968 元，市值也回升到 1.54 兆元；國巨、聯電、台達電、日月光投控等主要電子權值股漲勢也相當強勁。

台股再現「九千金」，矽力 - KY 重返 3000 元，並直奔漲停價 3160 元，守穩股王寶座，股后信驊一度攻上漲停板，終場收 2950 元，力旺強彈逾半根漲停板，旭隼、祥碩、AES-KY 漲勢也很凌厲，而緯穎勁揚逾 6%，成功回到千金股行列。

航運族群午盤後漲勢逐漸放大，其中以航空雙雄最受買盤青睞，長榮航大漲逾 8%，華航同步勁揚約 6%，貨櫃三雄方面，長榮擺脫頹勢，反彈逾 2%，陽明、萬海則上漲超過 4%。

美國聯準會 (Fed) 敲定升息 1 碼，且今年可能升息 7 次，對金融族群將有正面利多，金融股持續成為多頭寵兒，其中開發金 (2883-TW) 挾股利題材，大漲近半根停板，收復所有均線，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW)、國泰金 (2882-TW)、永豐金 (2890-TW) 等也上漲 1-2%。