鋼鐵人剽悍、金融股軟腳 台股漲103點收17560點收復月線

在升息不確定因素消除後，中國深圳宣布周一起全面復工，激勵台股今 (21) 日走揚，電子股普遍在盤上表現，鋼鐵股更領軍傳產族群走強，大盤一度站上 17600 點，可惜金融股開高走低，拖累指數漲勢，終場上漲 103.84 點或 0.59%，收在 17560.36 點，收復月線，半年線則得而復失，成交值縮至 2582.55 億元。

櫃買指數終場上漲 0.2%，收在 213.66 點，成交值為 649.51 億元。上市櫃成交值合計 3232.06 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天一路在盤上表現，一度上漲逾 1%，終場漲勢收斂收 586 元；聯發科、聯電、台達電、股王矽力 - KY、欣興等電子指標股均走揚，不過，鴻海、國巨、大立光、聯詠等賣壓偏重。金融股漲多拉回，開發金、合庫金下挫逾 1%，元大金、彰銀等也都翻黑，富邦金力守平盤。

俄軍圍攻烏克蘭馬立波，導致歐洲重要煉鋼廠 Azovstal 嚴重受損，加上中國河北唐山疫情嚴峻，當地鋼鐵廠、物流業已停產停工，恐進一步造成供給吃緊，鋼價可望持續向上，今天在買盤積極湧入下，鋼鐵族群表現剽悍，中鋼 (2002-TW) 一度勁揚 3%，站上 40 元大關，終場收 39.75 元，志聯、新鋼、佳大亮燈漲停，中鴻也大漲逾 7%。

傳產族群也扮演撐盤要角，包括水泥、塑膠、紡織、造紙、汽車等類股指數均上漲逾 1%，包括台泥、台塑、儒鴻、和泰車、永豐餘等產業龍頭企業，漲勢都相當強勁。

航運族群方面，面對中國清零政策和美西港口勞務談判二大變數，外資認為，第二季起，塞港問題恐加劇，料運價將進一步回升。今天貨櫃三雄中以長榮漲逾 2% 最為強勢，陽明、萬海都在盤上表現；航空雙雄則震盪走低，華航跌近 2%，長榮航尾盤跌勢加重，下挫逾 1%。