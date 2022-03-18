〈台股盤後〉金融勁揚穩盤、電子甩尾助攻 守住17400點

台股今 (18) 日在半導體雙雄拉回休息，貨櫃航運等傳產指標股跌勢加重，僅金融股一支獨秀撐盤，盤中不敵賣壓、跌幅擴大，指數震盪走低，最低探至 17359.5 點，下跌逾 80 點，尾盤在電子股拉抬下，終場小漲 8.3 點或 0.04%，收在 17456.52 點，成交量降至 3612 億元。

觀察電子三雄表現，台積電 (2330-TW) 今日拉回休息，終場小跌 1 元、0.17%，收在 581 元；聯發科 (2454-TW) 尾盤獲大單敲進，終場收紅，以 969 元作收，上漲 0.1%；鴻海 (2317-TW) 午盤過後翻紅，上漲近 2%，站回短均。

其他電子權值股方面，大立光經過 4 天貼息走勢後，今日股價站回 2000 元之上，最高至 2030 元，勁揚逾 3%，完成填息；聯電、日月光投控、廣達、矽力 - KY 等均收紅。

台灣央行跟進美國宣布升息 1 碼，升息幅度略高於市場預期的半碼，銀行指標股相對抗跌，王道銀行大漲超過 4%，台中銀、臺企銀、聯邦銀也有逾 2% 漲幅，彰銀、上海銀、遠東銀、高雄銀等全數收紅。

傳產族群持續疲軟，貨櫃三雄、航空雙雄同收黑，平均跌幅 2-3%，不過化工股有零星點火，中華化與三福化攻上漲停，和益、三晃、元禎、美琪瑪拉出逾半根停板，永捷、上緯投控、興農、東鹼等也有超過 3% 漲幅。

全球地緣政治將加速台灣低軌道衛星供應鏈發展，網通族群沾光，友勁亮燈漲停鎖住，台揚一度觸及漲停，建漢、百一、耀登、明泰、海華終場都有 3-5% 漲幅。

法人表示，台股雖然反彈站上年線，化解長線翻空疑慮，不過短線仍面臨月線反壓，此外，烏俄持續進行談判，戰事干擾較為淡化，不確定性仍高。