升息不確定議題淡化 法人看好多頭有望重新主導盤勢

在俄烏戰爭與升息議題干擾下，台股持續震盪整理，法人指出，在市場緊縮立場明確下，台股可望擺脫震盪修正格局，在不確定議題淡化後，多頭有望重新主導盤勢。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文說，市場多認為最快有具體規畫的時間將在 5 月份的會議釋出，雖然今年縮表與升息同步進行，但從第一季市場快速修正來看已反映此一不確定性，反而美國正式啟動升息，台灣也宣布升息之後，不確定因素塵埃落定，台股多頭有望加速。

葉獻文指出，台美相繼宣布升息首先受惠者堪稱金融類股，根據統計，在殖利率上升階段，金融股與殖利率的相關係數高達 0.8，升息除了對於金融股獲利具有挹注之效，外資在金融股的投資比重也明顯自今年 1 月起持續上升。

葉獻文說明，升息反映景氣成長，檢視全球終端消費動能熱度不減，再加上持續吃的緊貨運需求，立基於新興科技應用需求持續高漲的趨勢，不僅全年航運量能將因消費動能續強而持續吃緊，晶圓代工供應鏈與零組件等產業，也將直接受惠需求面維持高水位，而使企業的價格強勢主導力獲得延展。

安聯投信台股團隊表示，從中國開始釋放支持市場訊息、油價不再反映俄烏戰爭，以及美國聯準會正式啟動升息循環後，全球市場開始陸續反彈。

根據統計，過去五個交易日，S&P500 反彈接近 5%、Nasdaq 達到 6%，台股則以跌深的電子上游 IC 製造、太陽能，以及金控表現相對較佳。

安聯投信台股團隊表示，股市過往都隨升息腳步一起往上走，但不同的是這次搭配縮表一起做，未來升息議題的關鍵影響應該是縮表的速度，畢竟縮表的部分，市場目前沒有共識，未來對於資金面可能的影響，需要留意。



