不斷更新/澤倫斯基演講結束後 拜登宣布額外提供8億美元援助金

俄烏戰爭進入第 21 天，雙方於 14 日第四輪談判技術性暫停後，15 日再開，俄烏雙方都釋出關於和談的積極訊號，俄國談判代表斯盧茨基說，跟兩國剛開始談判時相比，情況已有「重大進展」，雙方可能「很快」達成共識。

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在俄國媒體上表示，目前正在討論烏克蘭的中立地位以及安全保證議題，現在已有相當明確的構想，已經接近達成協議。

17 日 01:10

烏克蘭總統澤倫斯基演講結束後，據美國媒體 CNN 報導，拜登宣布額外提供烏克蘭 8 億美元的軍事援助，這筆援助來自拜登 15 日簽署總價值 136 億美元的撥款援烏綜合法案。

拜登在簽署這項援助前表示：「全世界都在支持烏克蘭，我們決心讓（俄國總統）普丁付出沉重代價。」

16 日 21:50

烏克蘭總統澤倫斯基美國國會演說結束，演說中提及希望在烏克蘭領空設立禁航區等議題，並在演說的尾聲以英語取代烏克蘭語，喊話拜登成為世界的領袖，就是成為「和平的領袖」。



16 日 18:30

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯在談判的立場上，變得更加實際，「任何戰爭都必須以協議告終，我們需要更多時間來做出符合烏克蘭利益的決定」

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