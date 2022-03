前僱員怒告谷歌文化歧視黑人：低薪、低職位、無升遷機會

谷歌 (GOOGL-US) 周五遭控其公司文化歧視黑人員工,偏向引導黑人員工從事等級較低的工作,支付較低的薪水,且會因其種族而剝奪其升遷機會。

原告 April Curley 向加州 San Jose 聯邦法院提出告訴,並聲請集體訴訟。訴狀上指稱,谷歌企業文化具偏向白人的種族偏見,其中黑人在員工人數中僅占 4.4%,而領導階級與技術專員僅占 3%。

Curley 還表示,谷歌工作環境對黑人員工抱持敵意,例如經常要求他們出示身份證明,或在位於加州山景城的總部園區接受安全人員的訊問。谷歌沒有立即回應置評請求。

此前,加州民權機構「公平就業和住房部 (DFEH)」 調查谷歌對黑人女工的待遇,以及其工作場所可能存在的歧視。

Curley 表示,谷歌在 2014 年聘請她擔任多元化招聘人員,專司在黑人大學裡招聘人才。但她認為這只是谷歌的行銷策略,因為在職期間遭遇主管貶低其職責,且將其定型為「憤怒的」黑人女性,剝奪其升遷機會,在她與同僚開始提出一系列改革措施的期待後,遭谷歌於 2020 年 9 月解雇。

Curley 的委任律師 Ben Crump 聲明說道:「雖然谷歌宣稱他們尋求多樣性,實際上卻貶低並虐待其黑人員工。」

Curley 的訴求是替谷歌現任和前任黑人員工追回補償性和懲罰性的損害賠償,並將他們恢復到適當的職位和年資。

本案承審法院與案號為 Curley v Google LLC, U.S. District Court, Northern District of California, No. 22-01735