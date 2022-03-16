航運王、鋼鐵人配息旺 0056坐擁息收大豐收

航運、鋼鐵族群去 (2021) 年獲利佳，今年配息高成長，中鋼率先宣布擬配息 3.1 元，換算現金股息殖利率超過 8%。航運雙雄中的長榮包含現金減資，每股將發出 24 元。在航運和鋼鐵股有為數不少持股的元大高股息 ETF(0056-TW)，有機會在相關成分股祭出高股利政策下大豐收。

據 0056 的基金公開說明書，其選股邏輯是從台股上市市值前 150 檔股票中，選取未來 1 年預估現金股息殖利率最高的 30 檔作為成分股。所以，在去年進行成分股調整之際，預估鋼鐵、航運今年高股利可期下，將長榮、中鋼、中鴻納入 0056 成分股，讓投資人有機會趁早享受到成份股股利宣告後的除息前行情。

實際上，0056 主要持有的低本益比、高殖利率電子股，如聯強、聯詠、華碩、光寶科、友達和群創等，今年股利政策也很有看頭。隨著市場高度期待成分股的配息政策，0056 近來淨值表現相對台灣加權股價指數明顯抗震。

此外，觀察同屬元大高股息家族的元大台灣高息低波 (00713-TW)，今年以來不畏聯準會升息和俄烏衝突等利空，淨值表現依然逆勢守住紅盤，近期淨值走勢更略勝老大哥 0056 一籌。

元大台灣高息低波 ETF 研究團隊表示，00713 現階段在持股布局上，偏向以內需消費產業為主，例如在金融股的持股比重約 3 成，以及像台灣大、卜蜂、中保科等老牌存股型標的的股價都相當穩健，再加上配置的電子股，像是仁寶、群光、光寶科和崇越等，都是屬於低本益比和高殖利率的類型，較不受聯準會升息利空，以及俄烏危機下可能衝擊外部需求的影響。

元大投信指出，00713 具備多元產業配置、大中小型股平衡布局和採取價值投資等 3 大特色，使得自成立以來的績效，一直是高股息 ETF 的前段班。而且，在 00713 的選股邏輯裡，是以個股與個股間有低連動特性來挑選，讓成分股不容易齊漲齊跌，達到低波動度的訴求，而非單純將低波動度股票納入成分股，所以不容易讓相對較低的波動度壓抑到基金績效，這是 00713 最大與其他以低波動度為訴求的 ETF 產品不同之處。

在投資策略方面，元大投信建議，參與高股息 ETF 除息行情的時點，不見得一定要等到第 4 季配息之際，由於市場通常會提前反應股利行情，於 3 月或 4 月起及早布局，反而可以掌握更好的擴大投資收益機會。而且，投資人也要評估高股息 ETF 的成分股基本面展望，除了「高息」也要「成長」，才有機會在領到股息之後，ETF 有填息表現，避免賺了股息卻賠了價差。