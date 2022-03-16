〈鴻海法說〉每股配息5元以上將創新高 隱含殖利率約5%

對於股東關心的股利政策，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉透露，一定會有 5 成以上，用去年每股純益 10.05 元計算，每股配息可望自 5 元起跳，將創下歷史最佳，以今日收盤價 101.5 元計算，隱含現金殖利率約 5%。

至於資本支出，鴻海財務長黃德才表示，去年資本支出 923 億元，今年會更多，其中，3+3 轉型所用的資本支出，將提升到 150 億元，其他會投資傳統 ICT，包含自動化、全球產能區域製造布局這二大部分。

在半導體投資上，鴻海與印度的 Vedanta 集團合作，將在合資公司在當地製造半導體，劉揚偉表示，Vedanta 經營績效非常好，可以協助基礎設施與法規的建置、當地人力需求，以及與政府溝通。

劉揚偉進一步指出，印度現階段確實缺乏半導體供應鏈，但不會因此限制在當地的投資，因為過去集團有很多廠區，都是與當地政府及合作廠商一起完成，擁有豐富的建置供應鏈經驗及優勢，且鴻海集團在半導體布局完整，從設備、晶圓代工、封測，到 IC 設計都有。

劉揚偉強調，目前車廠出貨受限，就是受到半導體供應限制，未來若有半導體，鴻海就可以掌握電動車的生產規模與效能。而目前鴻海在台灣新竹，旗下夏普在日本福山也有晶圓廠。