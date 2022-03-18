發展永續金融 全球人壽再生能源投融資資金達170億元

為順應永續金融發展的國際趨勢，響應金管會持續推動綠色金融行動方案，全球人壽今 (18) 日宣布計畫投入新臺幣 5 億元，與壽險同業攜手日本丸紅株式會社全資持股的臺灣子公司辰亞能源，共同投資綠能產業。全球人壽亦持續推進授信、籌資及投資等多面向永續金融的實際行動；截至 2021 年底，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣 170 億元。

全球人壽總經理馬君碩表示，保險業者乃身為地球上的一份子，這次用實際行動落實永續發展，呼應主管機關對於 2050 年碳排放目標與淨零路徑圖，關注投融資標的之碳排放量，並建構發展永續金融的能力。全球人壽也透過投入綠能及再生能源領域，加速國內再生能源產業發展，並在兼顧企業社會責任的實踐之下，獲取長期穩定的收益來源。

全球人壽自 2019 年 12 月 30 日參與投資離岸風電項目台灣風能股份有限公司以來，全球人壽持續推展國內再生能源專案股權投資，截至 2021 年 12 月，已完成 7 個再生能源公司的股權投資，被投資公司的投資項目涉及多種再生能源發電領域，包括離岸風電、陸域風電、地面型太陽光電、屋頂型太陽光電、水面型太陽光電、漁電共生等各式樣態，各投資項目之目標裝置容量合計為 1466MW，目前完工併聯容量已達 302.5MW。

除直接參與再生能源公司的股權投資之外，全球人壽也參與離岸風電專案融資及投資綠色債券，並透過投資國內投信子公司發行的私募股權基金，間接投資綠能相關項目。全球人壽持續推進在授信、籌資及投資等多面向的實際行動，來實踐永續金融；截至 2021 年底，相關投融資項目預計投資總額約新臺幣 170 億元，並已投入約 72% 的資金，亦將持續尋求在再生能源發電及儲能業務等相關綠能產業的投資機會，並進一步擴增綠能及再生能源領域投資規模。

由於推動永續金融所涉及層面與專業領域相當廣泛，未來，全球人壽期望能進一步強化培育永續金融的人才，引導企業及投資人重視永續議題，促成投資與產業共同追求永續發展的良性循環，達成減碳及永續發展的目標。