代工廠2月營收 緯創年增逾3成、英業達成長13%創同期高

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 646.29 億元，寫近四年同期高，月減 3.5%、年增 30.6%，累計前 2 個月營收 1315.87 億元、年增 21.8%；英業達 (2356-TW) 2 月營收 355.86 億元，月減 10.2%、年增 13.1%，創同期高，累計前 2 月營收 752.27 億元，年增 6.2%

出貨方面，緯創 2 月筆電出貨約 160 萬台，月減 5.88%、年增 6.67%；桌機、顯示器各出貨 70 萬台、150 萬台，年增幅達 40%、66.67%，其中，顯示器更較前一月成長 7.14%。

緯創第一季展望不變，3 月將是整季高峰，本季筆電出貨雖較上季下滑，但仍優於去年同期，年增幅在 1 成內；桌機、顯示器則有望較去年同期雙位數成長，其中，顯示器需求穩健，本季出貨可望優於上季。

另外，緯創預期，全年營運與往年一樣，本季是全年谷底，預期第二季三大產品線都將呈現季增雙位數。

至於缺料部分，緯創表示，儘管缺料有逐步改善，但個別品項料況還是有缺，如筆電、伺服器等，預期要等到年底才會緩解。

英業達 2 月筆電出貨約 150 萬台，持平上月與去年同期。由於 1 月缺料嚴峻，筆電、伺服器本季出貨展望維持季減 15-20%，但仍優於過往，此外，訂單動能穩健，今年仍有機會逐季往上，伺服器、智慧裝置維持全年雙位數成長目標。