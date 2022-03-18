愛山林去年獲利創新高EPS 7.02元 擬配10元股利

地產業者愛山林 (2540-TW) 去年第四季獲利大爆發，全年獲利再創新高，2021 年全年稅後純益 11.32 億元，年增 24.93%，每股純益 7.02 元，董事會決議擬每股配發 10 元股利，包含現金股利 3.5 元，股票股利 6.5 元元。

愛山林 2021 年第四季營妓 21.4 億元，毛利率 46.98%，季 15.23 個百分點，年增 5.39 個百分點，單季稅後純益 6.76 億元，季增 4.16 倍，年增 92.05%，每股純益 4.19 元。

愛山林 2021 年全年營收 55.21 億元，毛利率 41.94%，年減 0.85 個百分點，稅後純益達 11.32 億元，年增 24.93%，每股純益 7.02 元。

愛山林配發 10 元股利，明顯優於上一年配發的 2 元股利，其中包含現金及股票各 1 元股利。

愛山林今年手中可續代銷建案還有 1000 多億元，今年接到的代銷案約 1134 億，總計今年代銷可銷售金額約 2230 億元左右，將成業績成長動能。

愛山林 2022 年推出的自建案包括，總銷 300 億元的新竹帝寶、帝景 6 號總銷 20 億元、市政官邸一號總銷 13 億、市政愛悅合建案愛山林分回約 4 億，另外還有台北市龍江路地上權案將完工，未來將以收租為主。