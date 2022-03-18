〈台幣〉台央行鷹派升息 強升近2角觸及28.258元 登最強亞幣

繼美國聯準會升息 1 碼後，台灣央行也在昨 (17) 日下午宣布升 1 碼，鷹派作法出乎市場意料之外，新台幣兌美元匯率今 (18) 日應聲強彈近 2 角，一口氣收復 28.4、28.3 元關卡，最高衝上 28.258 元，收復近 2 周以來的失土，拋匯力道相當強勁，不過，台股早盤走勢震盪，電子股偏弱，金融股受惠升息利多消息，股價表現相對強勢。

中央銀行跟進 Fed 腳步提前升息 1 碼，終結利率連 7 凍，意味著 10 多年來的廉價資金時代告終，鷹派作風引發市場熱議，不過，央行總裁楊金龍定調，未來貨幣政策會朝「緊縮」方向前進，以對抗居高不下的通膨。央行預測，今年經濟成長率為 4.05%，全年 CPI 及核心 CPI 年增率分別為 2.37% 及 1.93%。

新台幣匯率昨天已經展開強彈，隨著央行祭出鷹派升息，可望讓資金留在台灣，新台幣兌美元今天以 28.44 元升值開盤後，隨即一路走揚，截至上午 11 點前，最高來到 28.258 元，升值多達 1.98 角，為 3 月 7 日以來的最高點，也是暌違近 2 周再現 28.2 字頭，待觀察下午外資熱錢是否持續回流。

台股方面，由於俄烏地緣政治因素仍未消除，市場多空拉鋸，電子股普遍走弱，台積電、聯發科、國巨等遭遇賣壓，航運股也無力撐盤，長榮、萬海跌逾 3%，而金融股受惠升息利多表現強勢，加權指數早盤在平盤附近上下震盪，一度跌破 17400 點。

觀察主要亞洲貨幣表現，新台幣今天早盤強升 0.38%，在亞幣中最為強勢，韓元則貶值 0.15%，新加坡幣、日圓、人民幣也貶值 0.12-0.13%。