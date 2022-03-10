美銀降評PayPal 大摩看漲但憂Q1恐因俄烏衝擊受挫

PayPal (PYPL-US) 周三 (9 日) 成券商多空論戰的主題，美銀證券調降其評級至續抱，但摩根士丹利則在報告中維持其看漲立場。

美銀證券分析師 Jason Kupferberg 將 PayPal 評級自買進調降為中立，目標價自 175 美元下調至 107 美元。但摩根士丹利分析師 James Faucette 維持加碼評級，並重申其 190 美元的目標價。

PayPal 周三上漲 5.61% 至每股 100.22 美元，同時大盤上漲，因市場搶著逢低買進，道指、標普 500 指數以及那斯達克指數平均上漲 2%。由於 PayPal 股價今年迄今下跌近 50%，可能是投資者搶便宜的目標。

Kupferberg 持續認同 PayPal 在電商與行動商務業者的兩面做法，但他仍下調評級，因為俄烏衝突帶來的新阻力以及持續的通膨和供應鏈壓力，可能讓該公司執行戰略轉變上 (同時加速新舉措) 變得更複雜。

他表示，與 Visa (V-US) 和 Mastercard (MA-US) 相比，PayPal 更面向可自由支配的消費者支出。

PayPal 最近暫停在俄羅斯的服務，但其 2021 年營收總額中只有 0.5% 來自俄羅斯和烏克蘭。PayPal 發言人表示：「我們無法合理估計這種情況最終可能對整體財務產生多大影響。」

Kupferberg 認為，今年是 PayPal 的過渡期，公司更轉向關注每位用戶的平均收入 (ARPU)，而非淨新客戶指標。此外，該公司也試圖加速新舉措，例如更新版數位錢包、先買後付服務 (BNPL)，以及加密貨幣投資。

Kupferberg 表示，PayPal 今年下半年營收成長速度令人擔憂。該公司管理層近期修訂財測，預計 2025 年止的 3 年期間營收複合年增長率為 20%，但 Kupferberg 認為這點非「容易實現的目標」。

大摩看漲

反觀摩根士丹利的 Faucette 則樂觀看待 PayPal 的長期成長。他尤其看好 PayPal 線上結帳工具不斷上升的使用率，並認為該公司最終將能從中獲利。

Faucette 援引該公司執行長 Dan Schulman 近期的評論。Schulman 稱他在 2014 年加入公司時，顧客一年平均使用 PayPal 17 次服務，但現在已經增加到一年 45 次。

Faucette 認為，投資者須對 PayPal 保持耐心，第一季電商指標確實可能會受到俄烏危機的影響，因為俄烏危機間接影響消費者支出，但「隨著電商最終正常化，我們認為市場會更欣賞 PayPal 業務的強大基本面。」

華爾街多數分析師似乎都站在 Faucette 一邊：FactSet 追蹤的分析師中，約有 63% 的分析師將該股評級為「買入」。