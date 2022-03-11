〈ESG大趨勢〉投信緊抓趨勢搶發基金 資產規模翻倍增

環境、社會和企業治理 (ESG) 堪稱近年來投資新顯學，向來市場嗅覺敏銳的投信業也緊抓商機競相發行 ESG 相關概念基金，在投信推波助瀾下，截至 2020 年底為止，全球已發行且涵蓋 ESG 成分的基金，其資產管理規模共約 35 兆美元，相較 2012 年僅約 13 兆美元，增幅達 1.6 倍之多，而預估在政府與投信合作下，可望帶動 ESG 規模持續成長。

全球吹起永續風，從政府機關到企業，甚至金融商品無一不將 ESG 列為核心項目，標榜永續投資不僅是世界潮流，且基金績效更優於沒有 ESG 項目的基金商品，而這波 ESG 投資風潮也從歐美市場一路吹向亞洲市場，以台灣來說，根據金管會統計資料，國內投信 2020 年共發行 20 檔 ESG 基金、規模共 1010 億元；而 2021 年前八月，已有 13 檔 ESG 相關基金問市、基金規模合計約 417 億元，反映 ESG 投資已是當前業者競爭的新戰場。

根據滙豐資產管理調查，超過半數的受訪投資者認為，在未來三到五年，相關投資組合將 100% 由永續投資所組成，透露國人對於 ESG 投資的認同有逐漸增加的趨勢。

滙豐 ESG 永續多元資產組合基金經理人游陳達分析，近年 ESG 投資概念發展迅速，可歸納主要有三大優勢支撐，包括涵蓋 ESG 概念的基金有助於提升長期報酬率，除此之外，穩健的 ESG 標準也能提升風險管理，最後是 ESG 投資能夠促進社會的永續發展。

游陳達認為，新冠疫情讓人類體悟到與環境、物種和平共處的重要性，尤其是有越來越多年輕人在氣候變化或是社會平權等領域發聲，除了投資績效外，有越來越多的投資人更關注長期價值、風險辨別和企業責任，特別是年輕世代越來越意識到 ESG 在投資報酬上的積極影響。

柏瑞投信認為，全球 ESG 發展政策，除了仰賴官方的財政協助推動外，主要國家央行也將氣候變遷因素納入貨幣政策考量，尤其近年來天災頻傳造成嚴重損失，美國聯準會 (Fed) 於今年 3 月成立金融穩定氣候委員會，並預計 2023 到 2025 年要求銀行將氣候變簽因子納入壓力測試；另外，英國央行也將符合標準的 ESG 債券納入為 QE 購債標的。

此外，日本央行將推出新的貸款工具，幫助銀行針對與氣候變化有關的項目提供資金支持。至於歐洲央行亦將符合標準的 ESG 債券納入 QE 購債標的與抵押品，並考量氣候風險建立總體經濟模型與對貨幣政策傳導的影響評估，預估在各國央行紛紛共襄盛舉下，全球 ESG 柴火將越燒越旺