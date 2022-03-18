〈財報〉GameStop購物旺季陷虧損 盤後挫逾7% 擬推NFT商城開闢財源

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周四 (21 日) 公布 2021 會計年度第四季意外虧損，令盤後股價重挫逾 7%。

然而，GameStop 表示正在強化與遊戲品牌的關係，並努力開闢新財源——包括計劃在 4 月底之前推出非同質化代幣 (NFT) 商城。

最近時確認，GameStop 盤後下跌 7.05%，報 每股 81.52 美元。GameStop 周四收盤上漲近 1% 至 每股 87.70 美元，市值近 70 億美元， 今年截至周四共下跌約 41%。

第四季財報 (1/29 止) 關鍵數據

營收：22.5 億美元

淨損：1.475 億美元，即每股 1.94 美元

調整後每股淨損：1.86 美元

GameStop 表示，最近一季在邁向數位化方面取得進展。

GameStop 表示，與 Alienware、Corsair、聯想和其他 PC 遊戲公司等品牌達成交易並建立合作關係，還推出重新設計的 app，並聘請數十名在電商、營運和區塊鏈遊戲方面有經驗者。

根據 GameStop，目前訂閱服務 PowerUp Rewards Pro 年增 32%，會員總人數約 580 萬人。

然而，這些舉措尚未轉化為獲利，第四季仍呈現虧損，與一年前同期獲利 8050 萬美元 (即每股 1.19 美元) 大相逕庭。

GameStop 是早期迷因股之一，且經歷過高層換血，新管理者希望將公司實體店的經營模式轉換為電商業者。Chewy 的聯合創始人 Ryan Cohen 獲任命為董事長，帶領公司轉型。他挖角前亞馬遜高階主管 Matthew Furlong 和 Mike Recupero 分別擔任執行長和營運長。

自 2020 年 3 月新冠疫情大流行起，GameStop 就不提供財測，在過去一年的財報電話會議上也拒絕接受分析師提問，周四最新這場電話會議也是如此。

GameStop 過去一年股價波動劇烈，周一跌至每股 77.58 美元，觸及 52 周低點，且不及去年 6 月時股價的 1/4。