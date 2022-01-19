分析師：微軟收購動視 可能重傷GameStop

微軟 (MSFt-US) 以 687 億美元收購遊戲發行商動視暴雪 (ATVI-US)，可能是目前陷入困境的零售商 GameStop (GME-US) 最不樂見的事。

Jefferies 分析師 Stephanie Wissink 表示，「微軟對動視暴雪的收購改變了我們對 GameStop 未來模型的關鍵變數估算。這兩家公司都是 GameStop 的主要供應商，兩者合併後的產業影響力將蓋過 GameStop；因為如果動視為 Xbox 獨家提供遊戲，可能會讓動視遊戲銷量重新統整；並代表了會更快過渡到雲端 IP 遊戲。」

Wissink 將她對 GameStop 的目標價調降至 100 美元。這家遊戲零售商的股價在 19 日盤前交易中保持不變，為 109 美元。

微軟 18 日出人意料之外地宣布將以每股 95 美元的價格收購動視暴雪，交易價值 687 億美元，是微軟史上最大單筆收購。在此之前，由於內部存在多起文化爭議，動視股價過去一年下跌了 27%。

此外，一周前動視競爭對手 Take-Two Interactive (TTWO-US) 表示將斥資 110 億美元收購老牌行動遊戲發行商 Zynga (ZNGA-US)。

動視暴雪 18 日上漲 26%，而微軟下跌 2.4%。

微軟表示，在交易完成後，按營收計算，微軟將成為全球第三大遊戲公司，僅次於騰訊和索尼。微軟將收購《魔獸爭霸》、《暗黑破壞神》、《守望先鋒》、《使命召喚》和《糖果傳奇》等指標性系列作品，所有這些作品被分析師認為在虛擬世界中具有巨大潛力。

Wissink 警告，「我們向來將 GameStop 視為強大的核心遊戲玩家數據庫管理者，涵蓋跨平台、出版商、世代、形式等。微軟和動視都是 GameStop 的主要供應商，兩者合併將加強其力量整合改變經濟，合併數據，並善用硬體和軟體的垂直化效益。如果微軟選擇讓動視的重點旋戲獨家提供給 Xbox，這將影響 GameStop 新軟體銷量。雖然微軟重申無意促成單一中心化遊戲的元宇宙，但微軟與動視在此特定生態系統中內容統合和屬性組合，可能會給 GameStop 帶來潛在的圍城風險。」