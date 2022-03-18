鎳價交易混亂未完 LME再擴大漲跌幅限制至12%

倫敦金屬交易所 (LME) 鎳期貨恢復交易後連兩日跌停，市場依然混亂，該交易所周四 (17 日) 宣布把漲跌幅限制擴大至 12%，是漲跌限制上路以來二度擴大。

LME 周三恢復鎳期貨交易，並把買賣區間設在上周暫停交易前報價的上下 5%，是成立 145 年來創舉。但當天交易混亂未平息，LME 因此把鎳期貨的漲跌幅限制提高到 8%。

倫敦鎳期貨周四開盤就挫跌 8% 至每噸 41945 美元，觸及跌停門檻。當日開盤前，LME 還因為一些觸及跌停的報價被取消，而延遲開放電子交易。

LME 因為鎳期貨罕見的劇烈波動，從上周二 (3 月 8 日) 關閉市場一周多。當天的鎳價在幾個小時內翻升一倍多並突破每噸 10 萬美元，原因是全球最大鎳生產商之一中國青山控股集團大量買進以減少空頭部位。

鎳期貨目前已從 8 日的高點回跌 58%，但只有少數交易得以完成，而且在跌停價以下仍找不到買家。

一些投資人和經紀商對反覆出現的錯誤感到吃驚。Romco Metals 交易部門主管 Keith Wildie 說：「LME 的公信力正快速從指尖溜走。」

儘管如此，投資人短期內難以找到 LME 鎳報價的替代品。

儘管有一些人把目光轉移到交易錯誤較少的上海期貨交易所 (SHFE，上期所)，但上海報價需要經過很大的調整才能成為全球指標。交易員說，在上期所交易需要附屬在某中國實體下，語言、貨幣、加值稅和相關稅務也不同。

目前上期所主要參與者為規模較小的零售投機交易者，LME 則是金融機構、生產商和工業用戶為主。

Liberum 大宗商品策略主管 Tom Price 說：「我認為沒有什麼快速解決辦法。這是個大問題，一旦時間拉長，LME 似乎會遇到不少麻煩。」