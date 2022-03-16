〈國際金屬飆漲〉鎳期貨今恢復交易 LME成立百餘年首設5%漲跌幅限制 

倫敦金屬交易所 (LME) 在當地周三 (16 日) 將恢復鎳期貨交易，將首度啟用 5% 漲跌幅限制，多數交易員預期鎳價下跌的可能性遠甚於上漲，但無論是哪個方向，他們都在為震盪的交易預做準備。

根據 LME 最新聲明，鎳價將受到 5% 漲跌幅限制，LME 前一日也宣布鎳以外的多數工業金屬，包括鋁、銅、鉛、鋅、錫將有 15% 漲跌幅限制。

LME 在鎳價上周二 (3 月 8 日) 翻漲一倍、突破每噸 10 萬美元之後，宣布暫停交易並取消 8 日午夜之後部分買賣，據說狂飆走勢和鎳礦巨擘青山控股集團遭軋空有關。

鎳價上周一收盤報價為每噸 48078 美元，以 5% 漲跌幅計算，周三的交易區間將介於 45674 美元到 50482 美元。根據 LME 公告，觸及震幅門檻並不會導致交易暫停，但任何高或低於門檻的出價都會被駁回。

LME 發言人證實，這是該交易所成立 145 年以來，首次對直接合約設置漲跌門檻，目的是為了平抑價格波動。

彭博調查的 16 位分析師和交易員中，有 13 位預測鎳期貨周三恢復交易時可能挫跌 5%，觸及跌幅限制。

也有消息人士預期，鎳期貨周三交易應該會較平靜，因為青山控股已和銀行達成靜默協議，銀行將不會對青山的鎳部位要求增加保證金或進行平倉。

可以肯定的是，如果青山控股迅速買回空頭部位、或有其他看漲的投資人湧入市場，鎳價可能再次上漲。

回顧在 LME 暫停交易的一個多禮拜期間，由於全球經濟成長風險增加，金融市場普遍大跌，上海期貨交易所 (SHFE) 的鎳合約比 LME 上周一收盤價每噸低了 17500 美元。上海期貨交易所已在 3 月 11 日對鎳期貨設置 17% 漲跌幅限制。