鎳市完美風暴！LME鎳期貨漲跌限制再擴大至15% 高盛看跌

倫敦鎳期貨恢復交易至今三天都跌停，倫敦金屬交易所 (LME) 周五 (18 日) 宣布，從下周一 (21 日) 起將把漲跌幅限制擴大到 15%，與其他金屬日前新設的漲跌停限制相同。而從高盛交易員的鎳期貨出價來看，鎳期貨跌勢短期內還不會停止。

倫敦鎳期貨周五下挫 12% 至每噸 36915 美元，觸及周五新設的跌停限制。目前鎳價已從上周破紀錄的 10 萬美元暴跌 63%。

鎳價上周因為鎳礦巨擘中國青山集團遭到罕見軋空，而在 24 小時內飆逾一倍，這迫使 LME 罕見暫停交易並取消部分買賣，直到周三才恢復買賣，並對鎳期貨設下 5% 漲跌幅限制，為成立 145 年以來的創舉。

但鎳市的混亂並未因此平息，倫敦鎳期貨周三下挫 5%，並於周四擴大漲跌幅限制後觸及 8% 跌停價，周五也下挫 12% 跌停，這三天以來系統故障頻傳。

鎳期貨劇烈波動的情況，宛如暴漲暴跌的迷因股。LME 如今把鎳期貨的交易限制擴大到 15%，代表鎳和鋁、鉛、銅、鋅、鎳一樣都受 15% 的漲跌停限制。

知情人士透露，高盛最近對鎳期貨提出雙向場外交易，報價分別是 2.5 萬美元和 3.7 萬美元。這意味著高盛預估鎳價會從周五收盤價再下挫多達 32%，遠超過 LME 最新設定的 15% 限制。

高盛出價的中位數為 3.1 萬美元，接近目前上海期貨交易所 (SHFE) 的報價，也是交易員認為市場將重新開始買賣的水準。

鎳市的完美風暴

美銀全球研究公司高級金屬策略師 Michael Widmer 表示，軋空早在幾個月前就開始醞釀，首先，鎳市從去年 10 月開始就有供給吃緊的跡象，接著俄國在 2 月侵略烏克蘭，讓鎳的供給混亂雪上加霜。

鎳市的完美風暴已經醞釀一段時間。(圖: AFP)

此外，青山控股雖然是主要生產商，卻沒有夠多而且符合等級的鎳可以交割給 LME，最終在鎳市引爆一場完美風暴。

Tungsten West 執行副總裁 Mark Thompson 說，這場風暴完全是可以避免的，LME 和母公司香港交易所 (HKEX) 不應該讓青山控股創辦人項光達建立龐大的空頭部位，尤其鎳礦可說是金屬市場波動最劇烈、流動性最差的一個。

知情人士說，LME 沒能預見市場失序的風險，部分原因是 LME 無法看見銀行場外交易的全貌。據了解，LME 僅知悉青山控股在鎳期貨的 20% 曝險。