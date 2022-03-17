華星光去年虧損擴大 每股虧2.2元

光通訊廠華星光 (4979-TW) 今 (17) 日公布去年財報，第四季虧損 9806.5 萬元，較前季虧損 7038.4 萬元、前年虧 2626 萬元惡化，每股虧損 0.75 元；全年虧損 2.84 億元，較前年虧損 8819 萬元擴大，每股虧損 2.22 元。
華星光去年第四季營收 2.12 億元，季增 5.26%，年減 29.95%，毛利率 4.41%，較前季 -5.26% 改善，年減 1.03 個百分點，營益率 -12.15%，較前季 -30.53%、前年 -12.25% 改善，虧損 9806.5 萬元，較前季虧損 7038.4 萬元、前年虧 2626 萬元惡化，每股虧損 0.75 元。
華星光去年營收 8.66 億元，年減 25.78%，毛利率 -2.01%，較前年 4.02% 惡化，營益率 -23.74%，較前年 -14.45% 惡化，虧損 2.84 億元，較前年虧損 8819 萬元惡化，每股虧損 2.22 元。
展望今年，中國工信部本月表示，截至目前，中國 5G 基站總量為 145 萬座，今年中國預計 5G 基站建置量將達到 60 萬座，預計年底前總建置量將超過 200 萬座，有望仍為光通訊廠增添動能。