奇鋐去年每股賺8.21元 擬配4.3元股利雙創高

散熱廠奇鋐 (3017-TW) 受惠基地台、伺服器布局發酵，去年雙率雙升，全年稅後純益 29.01 億元，年增 51.4%，每股賺 8.21 元，創新高；董事會也決議股利分派案，每股擬配 4.3 元現金股利，同創新高，包括盈餘分配 3.3 元現金股利、資本公積配發 1 元，殖利率約 4%。

奇鋐去年全年營收 473.33 億元，年增 19.33%；毛利率 17.72%，年增 2.01 個百分點；營益率 10.2%，年增 1.98 個百分點；稅後純益 29.01 億元，年增 51.4%，每股純益 8.21 元。

奇鋐去年第四季營收 122.13 億元，季增 3.74%、年增 16.03%；毛利率 18.61%，年增 0.47 個百分點、年增 0.86 個百分點；營益率 11.5%，年增 1.22 個百分點、年增 1.62 個百分點，稅後純益 7.11 億元，季減 20.47%、年增 38.33%，每股純益 2.01 元。

奇鋐伺服器散熱產品包括風扇、機殼、熱板等，過去除美系客戶，去年也陸續打入多家中系客戶，今年營收貢獻逐步放大。

隨著資料中心對解熱需求不斷增加，伺服器的散熱解決方案也升級，Intel (INTC-US) 將推出的伺服器新平台 Eagle Stream 出貨量增加，散熱廠將同步受惠，有望進一步帶動奇鋐毛利率提升。