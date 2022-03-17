〈中美晶法說〉去年獲利年增8% EPS 11.62元創新高

中美晶 (5483-TW) 今 (17) 日公布去年財報，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 營運成長，加上旗下台特化轉虧為盈，全年稅後純益達 68.11 億元，年增 7.67%，每股稅後純益 11.62 元，大賺超過 1 個股本，一舉創下歷史新高。

中美晶去年第四季營收 180.84 億元，季增 3.2%，年增 15.2%，毛利率 38%，季增 1.5 個百分點，年增 3.6 個百分點，營益率 27.6%，季增 0.1 個百分點，年增 7.1 個百分點，稅後純益 14.03 億元，季減 21.78%，年減 20.02%，每股稅後純益 2.4 元。

中美晶去年全年營收 688.4 億元，年增 12.1%，毛利率 35.6%，年增 1.2 個百分點，營益率 26.3%，年增 2 個百分點，稅後純益 68.11 億元，年增 7.67%，每股稅後純益 11.62 元。

中美晶表示，台灣政府已宣布 2050 年前要達到淨零碳排，內需相當熱絡，公司也積極拓展多元案場，例如漁電共生、農電共生等，解決土地限制因素、擴大建置太陽能電廠，從純製造轉向多元能源應用與服務，掌握儲能及綠電衍生商機，持續拓展版圖，成為領先的全方位綠能供應商。