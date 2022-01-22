〈熱門股〉奇鋐受惠伺服器需求 內外資連日買超推升股價創高

散熱廠奇鋐 (3017-TW) 受惠伺服器需求強勁，本季營運有望淡季不淡，加上旗下小金雞富世達 (6805-TW) 營收獲利看增，外資、投信本周連日買超，助推奇鋐股價一度衝破百元，周五 (21 日) 收在 99.2 元，創新高。

外資認為，伺服器將是今年散熱廠主要營運成長動能；去年下半年 Intel (INTC-US) 伺服器平台 Whitley 推出後，對散熱廠營收貢獻超過 30%，今年底將推出的新平台 Eagle Stream，也將推動規格升級，且新一代散熱模組 ASP 更可增加 15-20%。

外資表示，隨著資料中心對解熱需求不斷增加，伺服器的散熱解決方案也升級，加上 Eagle Stream 平台年底前出貨量增加，散熱廠將同步受惠，另外，去年第四季開始，原物料價格趨穩，散熱廠陸續向客戶提高價格反映上游成本，有望帶動散熱廠毛利率從谷底反彈，將奇鋐維持「買進」評等，目標價上看 110 元。

據了解，奇鋐伺服器散熱產品包括風扇、機殼、熱板等，過去除了美系客戶，去年也陸續打入多家中系客戶，營收貢獻逐步放大。

奇鋐 12 月營收 40.5 億元，月減 1.95%、年增 14.61%；去年全年營收 473.33 億元，年增 19.33%。