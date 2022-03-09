散熱廠2月營收 雙鴻年增逾1成創同期高 動力-KY逆勢雙增

散熱廠陸續公告營收，雙鴻 (3324-TW) 受到工作天數減少影響，2 月營收降至 9.65 億元，月減 35%，但仍年增 11.97%；動力 - KY (6591-TW) 單月營收則逆勢成長至 1.89 億元，月增 1.08%、年增 85.93%，雙雙創歷史同期高。

雙鴻前 2 月營收 24.5 億元，年增 11.21%。法人預期，3 月營收有望回升，單季營收仍將優於去年同期，全年則在伺服器、筆電需求支撐下，營運將逐季走揚。

獲利方面，法人預期，雙鴻去年下半年向客戶反映原物料成本，加上高價產品比重提升、產品組合轉佳，毛利率有望回升至 20% 以上，整體拚持穩或小幅成長。

風扇廠動力 - KY 前 2 月營收 3.75 億元，年增 45.36%，也改寫同期新高，主要受惠客戶對電競相關散熱風扇產品需求增加，尤其是支援 NVIDIA RTX 3050 系列新品顯示卡等，加上部分訂單自 1 月遞延至 2 月出貨。

此外，隨著元宇宙、NFT 等趨勢效應助威下，電競桌機換機潮逐步浮現，推升拉貨力道更強勁，同步挹注旗下江西廠產能稼動率站穩 85% 以上。

展望後市，動力表示，雖然適逢農曆過年、工作天數較少為傳統出貨淡季，不過客戶下單及拉貨力道未減緩，在料況保持正常供貨水準下，今年上半年營運正向看待。