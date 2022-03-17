宏碁智醫與香港地球集團簽約 眼科AI輔助軟體進軍香港

宏碁 (2353-TW) 集團旗下宏碁智醫 (6857-TW) 醫療布局再報捷，今 (17) 日宣布與香港地球集團簽立經銷合約，將授權其在香港銷售旗下眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，雙方將共同推廣地方糖友眼底健康照護，香港也將成為宏碁智醫第七個進軍的亞洲市場。

宏碁智醫旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 目前已成功導入全台逾 60 家醫療院所、累積服務 10 萬人次，並取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地 FDA 醫材許可證，同時在越南、印度拿到銷售資格，加上這次與香港地球集團合作進軍香港，累計已打入七個亞洲市場。

宏碁智醫說，香港地球集團經銷多家國際知名眼科儀器及週邊設備，專注服務眼科護理專業人士，雙方合作將借重各自在眼科 AI、經銷實力，協助香港地區內科與家醫科醫師輔助判讀糖尿病視網膜病變、提升糖友眼病篩檢效率。

根據香港糖尿聯會 (Diabetes Hongkong) 指出，全香港約有 70 多萬人患有糖尿病，即每 10 個人當中有 1 人是糖尿病患，是香港主要慢性疾病之一。

展望未來，宏碁智醫表示，將持續專注運用人工智慧、大數據進行醫學影像判讀，並與醫學中心、國際醫療產業進行跨領域合作，將人工智慧融入醫療場域，協助醫護人員實現健康照護、疾病預防、提升醫療品質，目前眼科 AI 軟體 VeriSee AMD 也已在台灣進行臨床試驗中，將鎖定檢測老年性黃斑部病變。