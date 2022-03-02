宏碁智醫眼科AI輔助軟體進軍印度市場 明轉興櫃一般板交易

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 醫療布局報捷，旗下宏碁智醫 (6857-TW) AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 近期取得印度銷售資格，並在當地醫院落地使用，累計已成功進軍六個亞洲國家地區進行銷售，宏碁智醫也預計明 (3) 日從興櫃戰略新板轉至一般版進行交易。

宏碁智醫主攻 AI 人工智慧醫學影像判讀，在去年 10 月 27 日登錄興櫃戰略新版，宏碁智醫說，目前旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 已成功導入全台逾 60 家醫療院所、累積服務 10 萬人次，並取得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地 FDA 醫材許可證，越南、印度則拿到銷售資格，也規劃在其他國家進行推廣。

宏碁智醫說，疫情加速全球數位化發展，連帶提升人類對智慧醫療領域的重，未來 VeriSee DR 將持續鎖定東南亞市場拓展，此外，眼科 AI 軟體 VeriSee AMD 也已在台灣進行臨床試驗中，鎖定檢測老年性黃斑部病變。

宏碁智醫表示，未來將持續專注運用人工智慧、大數據進行醫學影像判讀，並與醫學中心、國際醫療產業進行跨領域合作，致力將人工智慧融入醫療場域，協助醫護人員實現健康照護、疾病預防、提升醫療品質。