系統電去年EPS 0.62元 5年來首度虧轉盈

系統電 (5309-TW) 今 (17) 日公布去年財報，第四季純益 4510.6 萬元，季增 33.27%，較前年同期虧損 679.3 萬元改善，每股純益 0.29 元；全年純益 9534.7 萬元，也由前年虧損 9831.5 萬轉盈，每股純益 0.62 元，睽違 5 年首度虧轉盈。

系統電去年第四季營收 6.95 億元，季增 2.48%、年增 90.81%，毛利率 24.45%，季增 5.72 個百分點、年增 2.76 個百分點，營益率 6.04%，季增 1.27 個百分點、年增 6.57 個百分點，純益 4510.6 萬元，季增 33.27%，較去年虧損 679.3 萬元改善，每股純益 0.29 元。

系統電去年營收 24.54 億元，年增 85%，毛利率 19.9%，年增 0.1 個百分點，營益率 3.4%，較前年 -7.68% 改善，純益 9534.7 萬元，較前年虧損 9831.5 萬大幅改善，每股純益 0.62 元。

從去年中國限電到 3 月初大停電，儲能設備已成為市場關注焦點之一，系統電在儲能產品開發、生產上趨近成熟，隨著綠能趨勢逐漸成為主流，間歇性能源也使儲能需求激增，系統電可望迎來龐大的商機。