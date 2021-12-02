〈醫療科技展〉宏碁智醫海外布局報捷 取得越南使用許可證

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 醫療布局報捷，董事長陳俊聖今 (2) 日出席亞洲醫療科技創新論壇透露，旗下宏碁智醫 (6857-TE)AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR(智視康) 再取得越南衛生單位許可證，正式進入第五個國家市場，其他視訊診療軟體 TeleMed、老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體 VeriSee AMD 也正申請 FDA 認證。

陳俊聖表示，宏碁智醫是在上個月取得越南衛生當局核發使用許可證，雖然並非 FDA，但在拿到許可證後，就可將產品導入當地醫療院所進行使用，宏碁在當地已有兩個辦公室，在集團資源助攻下，宏碁智醫產品目前已成功進入第五個國家市場中。

宏碁智醫 VeriSee DR 目前共獲得台灣、泰國、印尼、菲律賓等地醫材許可證，視訊診療軟體 TeleMed 則同樣拿到台灣 TFDA 認證，累計共取得 5 張 FDA，市場方面則再添拿到使用許可證的越南。

陳俊聖說，近期已可觀察到 BioTech(生物科技) 應用逐步發酵，從過往新藥、精準醫療，正逐步找到發展的商業模式，宏碁智醫除推出人工智慧輔助篩檢軟體 VeriSee DR、視訊診療軟體 TeleMed 外，今年醫療科技展也延伸 AI 眼科系列軟體，再推 VeriSee AMD 老年性黃斑部病變輔助篩檢軟體，預期明年進行臨床試驗。

除宏碁外，華碩 (2357-TW) 今年也參與醫療科技展，展示預防保健、數位診斷、遠距醫療等解決方案，其中，首度亮相人工智慧內視鏡病灶偵測系統 (EndoAim)，透過內視鏡影像進行即時息肉偵測，偵測靈敏度 97%、特異度 98%，可望提升診斷精準度，目前也正進行臨床試驗、申請 TFDA。

華碩表示，旗下華碩 AI 研發中心 (AICS) 成立滿三年，已在台落地逾 20 家醫療院所，並導入美國與新加坡醫院，未來也將整合資通訊裝置、人工智慧、雲端平台與物聯網技術等多項專業優勢，持續擴大智慧醫療布局與應用。