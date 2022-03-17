〈台幣〉熱錢回流 爆量強彈1.69角收28.456元 收復近3日失土

美國聯準會 3 年多以來首度啟動升息周期，一如市場預期，帶動投資人信心回溫，台北股匯今 (17) 日氣勢如虹，台股終場大漲 507 點，站回年線，新台幣兌美元匯率出現久違的拋匯潮，一舉升破 28.6、28.5 元兩道關卡，一度升逾 2 角，終場強彈 1.69 角，收在 28.456 元，收復近 3 日的失土，台北外匯市場成交值爆出 18.91 億美元大量，加計元太外匯總成交值達 24.815 億美元。

外資近來大舉買入美元，使得新台幣匯價昨天貶至逾 1 年 3 個月新低，今天總算終止連 4 貶，並展開絕地大反攻，新台幣兌美元匯率一度升抵 28.424 元，升值多達 2.01 角，拋匯潮蜂擁而至，帶動匯市成交量暴增，台北外匯市場成交值放大至 18.91 億美元，元太外匯市場成交值 5.905 億美元

美股周三全面大漲，台股今天也開高走高，權王台積電強彈逾 4%，電金傳百花齊放，加權指數終場勁揚 507 點，收在 17448 點，創史上第三大漲點，並成功收復年線，成交值放大至 4008 億元。外資終止連 4 賣，回頭買超 448 億元，單日買超金額為歷史第四高。

FOMC 結束為期兩天的利率政策會議，一如外界預期，宣布升息 1 碼，並暗示今年剩餘 6 次利率會議都會升息，至於美國今年 GDP 成長率估值，Fed 調降至 2.8%，而通膨預測從先前的 2.7% 大幅上修至 4.1%。

此外，台灣央行稍早也宣布跟進升息 1 碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將調整為 1.375%、1.75% 及 3.625%。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天下跌 0.65%，韓元強彈 1.76%，歐元勁揚 0.79%，新台幣強升 0.59%，新加坡幣升值 0.48%，日圓則貶值 0.25%，人民幣小貶 0.02%。