〈台股盤前〉上逢月線反壓 短線估年線附近震盪打底

台股昨 (17) 日開高走高，電子三雄強勢領軍電子股反彈，傳金族群同步上攻，指數終場大漲 507.39 點，收在 17448.22 點，收復年線。雖然央行意外升息 1 碼，但市場大多解讀對台股影響中性偏多，法人指出，台股要一舉見到 V 型反彈可能性較低，預估短線將在年線附近震盪打底，以時間消化月線 KD 指標向下壓力，才會進一步醞釀上攻。

美股周四早盤開低，所幸在能源股領軍之下，道瓊漲逾 410 點，連續 4 個交易日收紅，那斯達克指數也上漲 178 點，四大指數全面收紅。

央行昨日意外跟進美國聯準會，宣布升息 1 碼 (0.25 個百分點)，重貼現率上漲至 1.375%，這是近 11 年來，央行首次啟動升息，也是央行總裁楊金龍任內首度調升利率，調幅為 15 年來最大，利率創兩年新高。

雖有部分總經專家預期央行本次有機會升息，但沒人料到幅度竟高達 1 碼，且市場預期的第五波房市管制反而落空，引起市場一片譁然。

國際能源總署警告，全球市場從 4 月開始，可能失去俄羅斯的每日 300 萬桶原油出口量，大幅衝擊供應狀況。國際原油價格在 17 日盤中終止連續三天的跌勢，且飆漲約 7%，再度站上每桶 100 美元價位，分析師預期接下來油價波動將只會更亂更大，摩根士丹利上調第 3 季油價預測至每桶 120 美元。

法人指出，目前台股上檔面臨月線、季線及半年線反壓，若站上 17650 點，才有助緩解壓力。

