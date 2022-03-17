〈焦點股〉美啟動升息循環 金融股迎利多

美國聯準會 (Fed) 敲定升息 1 碼，且今年可能升息 7 次，市場解讀將對金融族群有正面利多，法人近日已陸續搶進卡位，使得金融股較大盤抗跌，台股今 (17) 日展開反彈，金融股仍是多頭寵兒，其中開發金 (2883-TW) 挾股利題材，大漲半根停板，富邦金 (2881-TW)、中信金 (2891-TW) 等盤中也勁揚超過 2%。

開發金向來是存股族榜上有名的心頭好，昨日法說會上，財務長黃碧玲表示，現金股利絕對金額一定高於往年，待 4 月董事會後決定；法人以歷史盈餘分配率預估，今年每股有機會配發 1.4 元起跳。開發金去年稅後純益 350 億元，創歷史新高，較去年同期大幅成長 177%，每股純益 (EPS) 繳出 2.34 元的佳績。

法人近日積極進駐金融族群，根據統計，3 月截至 16 日止，中信金已獲法人買超 7.1 萬張，其次為兆豐金 5 萬張。金融股今天全線上漲，由開發金領漲 5%，最高來到 18.75 元，收復所有均線，富邦金勁揚逾 2%，最高衝上 74.8 元，重返月線之上。

其他金融股同樣買氣強強滾，包括中信金、國泰金、台新金、元大金、永豐金等也都有 1-2% 的漲幅。上市金融類股指數早盤上漲 2.17%，來到 1798.45 點，攀近 1 個月來新高。

近來國際利空不斷，俄烏戰事仍未停歇，還有中國疫情封城隱憂，不過，金融族群對俄曝險部位不高，加上美國一如預期釋出升息計畫，市場普遍解讀金融股將直接受惠，預估銀行第二季以後放貸利差可望溫和放大，挹注全年營收表現。

多家金控陸續公布股利政策，元大金將配發現金股利 1.5 元、股票股利 0.3 元，總股利水準達 1.8 元，創下元大金成立以來發放最高紀錄。國票金每股配發 0.65 元現金股利、0.5 元股票股利，總計配發 1.15 元股利，創歷史次高。永豐金通過配發 0.8 元現金股利、0.1 元股票股利，總計 0.9 元股利，寫 6 年來新高，也是暌違 3 年再度配發股票股利。