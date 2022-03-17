急跌了 我們的看法有變嗎？

加權股價指數近 6 個月價量表現：

（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/03/16）

野村腳勤觀點：

油價失序狂飆，不見得有利塑化業

烏俄戰事推升國際油價噴漲，打壞了塑化業原本的一手好牌。戰爭之前油價上漲主要反映供需基本面，但軍事衝突後的油價上漲主要反映想像力與恐懼心理，並不紮實。原本國際油價走著每桶 70 美元、80 美元循序推升至 90 美元的完美過程，預計可銜接元宵節後的大陸需求，推升塑化報價；無奈地緣政治導致油價狂飆並不美麗，如今下游廠商縮手、不願備料，當油價快速反轉，就瞬間成為高價庫存，油價愈跌只會賠愈大，這種情形歷史上屢見不鮮。

經理人視角：

大盤利多因素：

評價合理：截至目前，台股本益比已低於 15 倍，穩健基本面持續積累評價面魅力。 美國經濟穩健擴張：就業市場持續復甦，支持終端消費力道。 貨幣政策逐漸明朗：3 月 FOMC 利率會議結果即將揭曉，釋出貨幣政策及縮表指引。

大盤利空因素：

地緣政治風險：烏俄戰事推升通膨疑慮，帶動原物料價格暴漲 (未來或可能暴跌)，何時停火難以評估。 北京堅持動態清零政策：深圳與東莞封城一週，但後續是否追加城市或延長時間仍屬未知。 香港疫情：香港為重要轉運點，疫情升溫導致貨物通關時程拖長，物流紊亂，影響部分公司營收表現。

我們的看法有變嗎？

年初以來，截至前（15）日，外資賣超台股金額突破新台幣 5,000 億元，這數字已經超越去（2021）年全年賣超金額，加上這波賣壓集中於俄羅斯入侵烏克蘭期間，可以想見外資高度畏懼烏俄衝突外溢效應；相對的，這波內資對台股可以用「信心堅定」四字形容，這段期間有序地逢低吸納外資拋出的籌碼，靜待烏俄停火、外資賣壓力竭的那一刻。我們多次提及，2022 年台股的操作難度將是近年之最，面對全球通膨壓力，聯準會必須讓史上最寬鬆的非典型貨幣政策快速退場，不幸遇上烏俄間難以預測下一步的戰火，這種氛圍較以往更容易誘發恐慌性殺低或停損，迫使基本面信心不足的投資人做出情緒性反應，如果沒做好心理控管，手上的籌碼將十分輕易地被洗出，在接下來的回升過程中不斷追高，最後見到一個自己也不甚滿意的投資報酬率。野村的看法有變嗎？我們強烈建議勿殺低，由於盤面操作難度非常高，一旦出現幾次錯誤決策就全盤皆失。我們重視基本面與長線趨勢，這次逢回站在買方。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/02/28

上表之同業平均依序分別為 SITCA 台股一般股票型、科技股票型、中小股票型與價值股票型類別

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註：文中涉及個別公司相關資訊僅供個別事件說明與評論，非為個股之推薦。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書

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