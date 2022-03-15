競爭加劇、用戶成長放緩 Netflix疫情期間漲幅盡數回吐

Netflix(NFLX-US) 股價在週一 (14 日) 下跌 2.74%，收於 331.01 美元，創下 52 週以來新低，該股自疫情爆發以來所累績的漲幅已全數回吐。

Netflix 週一收盤價與 11 月中旬創下的 52 週高點 700.99 美元相比，已大跌 50% 以上。該股上一次落在 332 美元左右價位是在 2020 年 3 月 20 日，當時新冠肺炎疫情爆發，迫使各國啟動大規模封鎖措施。

在疫情期間，由於消費者被迫待在家中，Netflix 在 2020 年和 2021 年期間的營運顯著成長。然而，隨著防疫措施解除，消費者開始重返電影院、餐廳和主題公園等戶外娛樂活動。

根據上一季財報數據，Netflix 的新增用戶數量不如預期，去年第四季新增用戶達到 830 萬人，不如市場預期的 840 萬人，該公司預計今年第一季新增用戶為 250 萬人，甚至不及分析師預測值的一半。

該公司表示，來自同業的競爭加劇，是導致用戶成長放緩的主因之一。該公司正面臨來自蘋果 (AAPL-US) 和迪士尼 (DIS-US) 等串流媒體平台日益激烈的競爭。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 表示，如今並沒有甚麼特別的事件，只是市場似乎將 Netflix 增長放緩歸咎於競爭。這是可以理解的，因為人們還可以選擇有線電視或衛星電視，以及 Hulu、Disney+、HBO Max、Amazon Prime 等平台服務。

「我認為錢包佔有率 (share of wallet) 使得留住客戶變得更加困難，一次釋出所有劇集使客戶更容易流失，而原創內容的市場競爭使新內容的成本上升。」Pachter 說道。

由於市場競爭壓力、用戶增長放緩以及製作成本增加，Netflix 在今年初調漲了北美地區的訂閱價格，基本方案的每月費用上漲 1 美元至 9.99 美元，標準方案從 13.99 美元上漲至 15.49 美元，高級方案從 17.99 美元上漲至 19.99 美元。