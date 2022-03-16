弘凱去年EPS 5.05元 創歷史新高

LED 封裝廠弘凱 (5244-TW) 今 (16) 日公布去年財報，第四季純益 8432.9 萬元，季增 45.83%、年增 9.16%，每股純益 1.4 元；全年純益 3.04 億元，年增 47.23%，每股純益 5.05 元，創歷史新高。

弘凱去年第四季營收 3.08 億元，季增 7.09%、年增 1.44%，毛利率 47.46%，季增 3.41 個百分點、年增 0.04 個百分點；營益率 26.1%，季增 4.11 個百分點、年減 2.24 個百分點，純益 8432.9 萬元，季增 45.83%、年增 9.16%，每股純益 1.4 元。

弘凱去年營收 12.42 億元，年增 34.69%，毛利率 47.5%，年增 0.32%，營益率 27.15%，年增 1.82%，純益 3.04 億元，年增 47.23%，每股純益 5.05 元。

弘凱董事會上周已決議擬配息 3 元，配息率 59.4%，以今日收盤價 41.9 元計算，現金殖利率 7.15%。

展望今年，弘凱表示，今年主要動能來自車用光源與亮化顯示市場，整體營收持續向上，毛利率可望逐年提升。

產能部分，江蘇南通新廠預計今年 8 月完工，第四季試營運，預計 2023 年 1 月投產，規劃產能規模為深圳廠的 10 倍。而近期深圳疫情導致弘凱當地廠因政策停工一周，公司表示，已持續與客戶及供應商協調出貨及進貨時間，預估影響不大。