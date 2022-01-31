〈企業衝生育率〉代工廠祭高額生育補助金 仁寶、緯創一胎補助至少6萬

台灣從 2020 年開始面臨人口負成長，去年新生兒人數更僅達 15.3 萬人，創下歷史新低，凸顯台灣未來將面臨缺工危機，對於員工人數動輒上千人的電子科技廠也是警訊，因此五大代工廠近年也發出高額生育補助金「催生」，仁寶 (2324-TW) 一胎就發出 6.6 萬元，11 年下來發出逾 2.3 億元，緯創 (3231-TW) 每胎則給出 6.2 萬元高額生育獎勵金。

仁寶董事長許勝雄 2011 年大方宣布，將員工生育津貼一口氣加碼到 6.6 萬元，11 年下來每年平均催生出 200-300 位「仁寶」寶寶，根據仁寶統計，去年有 281 位新生兒出生，再發出約 1850 萬元大紅包，累計過去 11 年下來已發出超過 3500 位新生兒生育獎勵，金額達逾 2.3 億元。

仁寶也承諾生育補助一胎 6.6 萬元政策將再延續三年，而除發出高額生育補助金外，仁寶也與相關企托簽署合約，像是何嘉仁文教機構、奧爾仕教育機構、科見幼兒園、台北兒童福利中心等，提供員工 2-12 歲子女幼兒園及安親學校服務。

緯創同樣發出高額生育補助金，每胎生育獎勵為 6 萬元，公司福委會再補助每胎 2000 元的生育福利金，合計每胎可獲得 6.2 萬元，此外，緯創內部也設置「媽媽加油站」，提供準媽媽孕期期間相關自我照護資訊，也設置集乳室，並為懷孕同仁準備哺乳枕暨專用按摩器等「加油禮」。

緯創同樣有洽談特約托兒所，提供並協助新手父母育兒需求，也規劃安排各式親子講座，提供親子照護相關資訊，協助新手父母照顧子女等。

除仁寶、緯創外，包含廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW)、英業達 (2356-TW) 等也提供每胎 3000-6000 元不等的生育補助金，獎勵生育，同時提供各項員工福利措施攬才、留才。

國發會 2020 年發布最新人口推估報告 (2020 年至 2070 年) 時就指出，台灣出生數持續低於死亡數，加上疫情導致國際遷徙減少，總人口數也將轉為負成長，並預期台灣將提早在 2025 年進入超高齡社會，而依內部正最新統計，台灣去年出生率僅達 6.55‰，首度跌破 7‰。