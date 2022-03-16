外資罕見大動作出脫ETF 三檔美債ETF皆遭賣超逾5萬張

台股今 (16) 日終場小漲 14 點，收在 16940 點，外資再度賣超 150 億元，已連 4 天出脫台股，箭靶罕見地轉往 ETF，其中又以三檔美債 ETF 分列賣超一到三名，檔檔都大賣超過 5 萬張，外資平常對這三檔美債 ETF 平均買賣超都只有幾百張、甚至幾十張而已，今天大動作砍出值得關注。

外資今天持續賣超 150.03 億元，已連 4 賣，累計提款 1059.26 億元；投信加碼 3.16 億元，為連 31 買，再改寫史上最長連續買超天數紀錄，累計買超金額達 819.3 億元 ；自營商賣超 36.19 億元；三大法人合計賣超 183.02 億元。

外資賣超前 10 名中，ETF 就囊括 5 檔，其中，狙擊的前三名都是 20 年期美債 ETF，元大美債 20 年遭賣 52,048 張、中信美國公債 20 年 52,002 張、國泰 20 年美債 50,093 張，其餘依序為友達 32,583 張、開發金 20,527 張、台積電 19,088 張、興富發 14,857 張、聯電 14,729 張、元大台灣 50 遭賣 10,878 張、國泰台灣 5G + 遭賣 7,704 張。

據 CMoney 統計，俄烏戰爭開打後，20 年期美債成為債券 ETF 中受益人增加最多的資產類別。美國聯準會即將召開利率決策會議，市場預期聯準會 3 月會議有望宣布啟動睽違 3 年多來的首次升息，加上通膨隨國際能源價格飆揚而居高不下，美國公債殖利率上周再次全面上揚，殖利率飆升，不利債券走勢，可能成為外資提款主因。

此外，值得留意的還有今天除息的台積電，雖然上演秒填息，外資還是不買單，持續減碼台積電 1.9 萬張，為連 18 賣，累計賣超 51.6 萬張。

外資買超前 10 名，仁寶 28,358 張、大同 18,739 張、國泰智能電動車 17,223 張、華航 14,419 張、兆豐金 14,132 張、長榮航 13,916 張，其餘依序為元晶、玉山金、中興電、元大滬深 300 正 2。

投信持續第 31 天扮演台股的中流砥柱，買超前 10 名依序為：中鴻、兆豐金、長榮航、遠傳、華航、聯電、裕民、玉山金、台積電、力積電。

投信賣超前 10 名依序為：世界、台橡、南亞科、偉詮電、威剛、世芯 - KY、萬海、同欣電、晶宏、榮運。

自營商買超前 10 名中，元大台灣 50 反 1 遭賣 22,219 張，其餘依序為：長榮航、元大 S&P 原油反 1、華頓 S&P 布蘭特正 2、宏達電、宏碁、元大 S&P 石油、彩晶、華航。

自營商賣超前 10 名中，元大滬深 300 正 2 遭賣 25,334 張、中信中國高股息 24,859 張、國泰台灣 5G + 遭賣 21,176 張、中信關鍵半導體 18,634 張、元大高股息 10,766 張、友達 10,002 張，其餘依序為 LFH 香港正 2、國泰智能電動車、富邦特選高股息、富邦 NASDAQ 反 1。