〈台幣〉台股漲勢收斂 匯價升轉貶弱勢盤整

國際油價周二大跌，美元漲勢也暫歇，亞幣今 (16) 日普遍回升，不過，隨著台股漲勢收斂，新台幣匯率也由升轉貶，呈弱勢整理走勢，最低來到 28.631 元，貶值 1.9 分，但並未超越昨天的最低點，市場聚焦美國聯準會 (Fed) 即將公布的利率決策，本月升息已成市場共識。

人民幣今天扭轉頹勢、強勢反彈，新台幣匯率早盤受激勵，一度升上 28.5 字頭，最高來到 28.58 元，升值 3.2 分，但美元買盤隨即出籠，使得匯價轉貶，最低貶至 28.631 元，待觀察外資下午是否會有進一步匯出動作。

觀察主要亞幣今天表現，隨著美元回落，人民幣早盤反彈 0.18%，新加坡幣、韓元也升值 0.13%、0.11%，日圓升值 0.08%，唯獨新台幣震盪走弱。

美股費半指數周二強彈逾 4%，台積電 ADR 勁揚 2.8%，帶動台股今天一度漲近 160 點，站上萬七大關，台積電上演秒填息，但電子股漲勢逐漸收斂，加上航運股湧現賣壓，拖累指數漲幅回吐，拉回平盤附近震盪。

Fed 於 15、16 日召開利率決策會議，結果將在台灣時間 17 日凌晨 2 時出爐，市場對於升息 1 碼已有共識，接下來的升息步調才是投資人關注的焦點，預料今年將升息 5、6 碼，2023 年可能再升息 3 至 4 次。台灣央行理監事會議也於 17 日登場，外界除了聚焦我國是否跟進升息外，央行對今年通膨、經濟成長的看法及第五波房市信用管制等也是重要的議題。