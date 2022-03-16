〈焦點股〉太陽能市況熱 族群股價發亮

台股今 (16) 日開高走低，翻黑挫逾百點，電子、航運陸續湧現賣壓，不過，太陽能族群逆勢走揚，太陽能模組廠安集 (6477-TW) 獲得買盤追捧，強攻漲停，茂迪 (6244-TW)、聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、國碩 (2406-TW) 等也都大漲逾半根停板。

安集近來受惠太陽能模組訂單滿載，2 月營收 2.32 億元，月減 0.96%、年增 3.42 倍，累計前 2 月營收 4.67 億元，年增 3.74 倍。安集近來漲勢凌厲，今天一舉衝上漲停，達 62.5 元，創近 11 個月新高，並站穩所有均線之上。

元晶去年第四季太陽能模組「價量齊揚」，單季獲利一舉彌補前三季虧損，每股純益 0.55 元，創下 19 季以來新高，推升全年成功轉盈，每股純益 0.1 元，為 2017 年來首度獲利。今天在資金進駐下，元晶一度勁揚逾 6%，最高來到 41.75 元，收復短均及季線。

其他相關太陽能族群方面，茂迪一度大漲 9%，最高衝上 34.95 元，站上季線；聯合再生、國碩、達能盤中也都漲逾半根停板，人氣強強滾。

聯合再生去年受惠太陽能模組需求暢旺、價格上漲，全年營運明顯好轉，稅後虧損 12.88 億元，較前年虧損 61.39 億元大幅收斂 79.02%，每股稅後虧損 0.84 元。

展望後市，今年台灣太陽能案場建置量較去年大增，聯合再生在手模組訂單規模已超過既有產能，為配合市場需求，將投入大尺寸電池生產，擴產後台灣電池產能將達 1.3GW。隨著政府公告上半年躉購費率略高於下半年，系統廠皆全力拉貨，元晶目前訂單已接至 8、9 月，現今模組報價皆採浮動制，全年營運可望再勝去年。