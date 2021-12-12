鴻海成立實驗室 5年內推離子陷量子電腦

鴻海 (2317-TW) 研究院今 (12) 日舉辦「NExT Forum」量子計算論壇，鴻海董事長暨研究院院長劉揚偉也在會中宣布，成立台灣產業首座「離子阱實驗室」，並計畫在 5 年內推出離子阱量子電腦。

鴻海研究院離子阱實驗室將邀請中央研究院原子與分子科學研究所副研究員張銘顯及台灣大學物理系副教授林俊達共同參與籌辦，並由林俊達擔任鴻海研究院離子阱實驗室主任。

林俊達表示，離子阱實驗室未來將結合鴻海集團在半導體、資通訊和精密製造的能力，開發離子阱晶片、積體光學，以及先進集成電路等核心硬體設施，由量子計算研究所主導開發量子編譯器，並尋求業界合作，預計在 5 年內推出 5 到 10 位元開源、可編程的離子阱量子電腦。

據了解，離子阱源自於 1950 年代，是一種束縛離子的技術，藉由操控並使用離子位元，能成為實現量子計算的平台，目前離子阱技術較為成熟且重要的應用有質譜儀，利用質量來測量並分析物質。

目前量子科技在技術發展上可分成幾個重要領域，包括 IBM 推動的超導位元，以及 Quantinuum (前 Honeywell)、IonQ 推動的離子阱技術，鴻海在評估人力、物力及可能性的發展後，決定投入離子阱的發展。

離子阱硬體平台具備的優勢，包括量子位元構造一致性、同調時間 (coherence time)、量子閘保真度 (gate fidelity)、操作溫度、可擴充性 (scalability) 等特點。