政府籌組量子國家隊 5年投入80億元、科研基地落腳沙崙

量子電腦被視為下世代的運算工具，科技部、經濟部及中研院共同籌組「量子國家隊」，未來 5 年將投入 80 億元，計畫在台南沙崙科學園區設立中研院量子科研基地，整合相關軟硬體並培育人才，盼與人工智慧、大數據共同形塑未來智能社會。

行政院長蘇貞昌今 (2) 日在行政院會聽取科技部「新世代量子布局」報告，他表示，量子科技未來在資安、金融、產業、運輸及國防等各層面的應用將帶來革命性影響，各國政府與 IBM、Google、微軟等科技大廠紛紛投入龐大的資金與人才，進行量子科技與相關技術研發，以求掌握先機。

蘇貞昌提到，量子電腦的核心在於硬體，基礎則是量子位元晶片，而量子電腦所需的技術，與台灣現有科技產業的晶片製程、周邊線材、封裝技術等強項符合，中研院也已具備製作、控制及操作並讀取量子位元的技術，這正是我國發展量子科技的重要契機，應善加把握。

為提升量子科技在軟硬體技術與開發的實力，政府今年起已啟動跨部會計畫，由科技部、經濟部及中研院共同籌組「量子國家隊」，未來 5 年將投入 80 億元經費，引導產、學、研界共同加入量子科技研發、建置產業合作平台。

蘇貞昌表示，未來將在沙崙科學園區設立中研院量子科研基地，整合相關軟硬體及培育人才，讓台灣在面對即將來臨的量子新世代競爭時，能扮演關鍵角色，希望量子電腦為台灣創造下一個半導體奇蹟。