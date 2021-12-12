〈鴻海攻量子電腦〉劉揚偉：邁向F3.0科技鴻海的重要武器

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (12) 日表示，若量子技術是改變未來世界的關鍵技術，那在鴻海集團的 3+3 應用領域中，量子計算就是邁向「F3.0 科技鴻海」的重要武器。

劉揚偉表示，隨著電腦硬體增長幅度的趨緩及傳統電腦的計算能力趨近飽和，近幾年量子電腦挾帶著強大的運算速度與能力，被譽為下一世代的解決方案，可視為驅動人工智慧、新世代通訊、半導體、資通安全變革的重要技術。

鴻海研究院也持續對量子科學研究與量子電腦研發做創新，除了讓世界看到鴻海在前瞻技術的軟硬實力外，也找出台灣與鴻海集團在量子科技世界版圖的重要定位。

劉揚偉表示，雖然台灣在量子領域較國際起步晚，但台灣擁有世界頂尖的半導體產業，成為發展量子電腦的最佳助力，可以加速硬體研發，以儘早趕上國際前瞻技術，期待量子電腦能延續台灣半導體優勢，創造下一個產業奇蹟。

劉揚偉進一步指出，未來必須在關鍵技術上建立一系列的知識產權，包含容錯計算、量子感測、量子通信、量子密碼系統等，同時積極投入量子電腦硬體的研發，以延續半導體產業的優勢，從量子電腦的設計與製作面著手，進而發展量子電腦及周邊設備的關鍵技術。

但劉揚偉也點出，量子電腦要真正發揮優勢、量子應用逐漸成熟，仍有許多技術瓶頸需待突破，因此要專注在量子計算優秀人才的培育，同時打造具品質與國際聲望的研究環境，吸引國際人才的加入，是現階段刻不容緩的任務。