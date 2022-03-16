〈量子國家隊〉跨部會合作 拚2030年建立台灣量子科技產業鏈

行政院科技會報辦公室今 (16) 日宣布，結合跨部會資源、產學界研發量能，共同成立量子國家隊，力拚在 2030 年建立台灣量子科技產業鏈，

行政院科技會報辦公室副召集人暨科技部長吳政忠表示，台灣量子國家隊將跳脫過去由單一部會，或僅由學界進行上游研發的模式，而是透過跨域、跨校、跨單位整合，並藉由產業界參與，打造上中下游併連的研發模式。

吳政忠進一步指出，面對未來量子世代競爭，台灣可望透過既有半導體製程、IC 設計、封裝技術、軟體與通訊產業等優勢，加速量子技術藍圖開發研發、產業化實現進程。

量子國家隊是由行政院科技會報辦公室整合中研院、經濟部、科技部等跨部會，並攜手產業界共同打造，由清華大學教授果尚志、陽明交通大學教授張文豪分別擔任召集人、執行長。

不過對比全球各國政府、企業近年在量子科技研發上總投資金額逾 6800 億元，台灣量子投資的絕對金額相對較小，果尚志說，台灣並不著重量子電腦位元數、大小競爭，而是希望透過產學界通力合作，創造最大的商機，將著重核心技術、密碼研發平台、產業交流、人才培育、核心設施等領域。

張文豪也補充，量子國家隊有兩大主要目標，包含建構台灣自製可真實運算的量子電腦、自製資訊安全量子通訊網路系統。

行政院已規劃在未來 5 年 (2022-2026 年) 投入 80 億元擴大發展量子科技，中研院沙崙量子科研基地二期工程在昨 (15) 日也正式上梁