〈鴻海法說〉去年純益1393億元增37% EPS 10.05元登14年新高

鴻海 (2317-TW) 今 (16) 日召開法說並公告去年財報，第四季稅後純益 443.95 億元，季增 20%、年減 3%，每股純益 3.2 元；全年三率三升下，稅後純益 1393.2 億元，創 5 年新高、年增 37%，每股純益 10.05 元，則創下 14 年新高。

鴻海去年第四季營收 1.89 兆元，季增 34%、年減 6%；毛利率 6.03%，季減 0.28 個百分點、年增 0.33 個百分點；營益率 2.79%，季增 0.22 個百分點、年增 0.23 個百分點；淨利率 2.35%，季減 0.28 個百分點、年增 0.06 個百分點。

鴻海去年營收 5.99 兆元，年增 12%；毛利率 6.04%，年增 0.39 個百分點；營益率 2.49%，年增 0.42 個百分點；淨利率 2.32%，年增 0.42 個百分點。

鴻海說明，去年第四季元件及其他產品應用成長幅度優於預期，電腦終端產品、消費智能產品年對年下滑幅度也較預期小；營收占比方面，消費智能產品 60%、雲端網路產品 19%、電腦終端產品 16%、元件及其他產品 5%。

以去年全年來看，鴻海表示，同樣以消費性產品及電腦終端產品表現優於預期，營收占比上，消費智能產品 54%、雲端網路產品 21%、電腦終端產品 19%、元件及其他產品 6%。