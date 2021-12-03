〈李國鼎紀念論壇〉蔡明介：台灣半導體基礎深厚 具量子電腦發展機會

台灣 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (3) 日指出，台灣半導體從 IC 設計、晶圓代工到封裝測試，具備完整的供應鏈與深厚的基礎，認為量子電腦現狀就像 1950 年代的半導體業，看好台灣有很好的機會。

蔡明介以「台灣半導體產業走過半世紀，What’s Next?」為題，為台灣剖析未來半導體產業的發展。

展望未來，蔡明介表示，台灣半導體產業結構需全面升級以應對全球競爭，今年產值約 4 兆元，其中，IC 設計約 1.2 兆元，若以產品來看，台灣多以邏輯產品為主，記憶體跟感測元件相對較弱，總排名仍低於美國，為全球第二。

此外，台灣若要提高在全球半導體的影響力，不只產品領域，也必須拓展 IC 應用，過往台灣多著重在通訊、消費性、PC 領域，而其他西方國家 IDM 則長期耕耘企業用 / 基礎建設、工業、車用等，預期此三大領域將是台灣必須積極拓展的市場。

蔡明介也點出台灣半導體現今面臨兩大挑戰，首先，現今各國皆進行半導體供應鏈自主化，如美國預計五年提撥 520 億美元，約新台幣 1.5 兆元，支援半導體產業，歐盟也預計 2-3 年投入 1450 億歐元，約新台幣 4.5 兆元，中國更預計挹注人民幣 10 兆元，相當於新台幣 44 兆元，凸顯現今半導體產業競爭持續。

另外，台灣現今也面臨高素質理工人才短缺，如理工學生 STEM 科系占總學生數比率從 40%，跌落 30% 附近，恐限制半導體產業持續發展，也認同台積電 (2330-TW) 董事長劉德音的敘述，期望可以開放國外人才進入台灣，創造台灣共榮。

針對應用，蔡明介除了看好量子電腦發展，也看好電動車是個大趨勢，每輛電動車需要的 IC 約 1000 顆，再以 2030 年電動車銷量超過 2000 萬輛計算，半導體需求將超過 200 億顆車用 IC。