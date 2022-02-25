高股息投資轉熱 0056受益人數、規模創新高

俄烏衝突升溫，高股息 ETF 殖利率升高的投資價值浮現。「國民 ETF」元大高股息 ETF(0056-TW) 自金虎開年以來，受益人數及規模快速成長，新公布受益人數連五周增加，達到空前的 58.7 萬人紀錄，同時 0056 的規模也來到 1191 億元，創下歷史新高。市場看好高股息 ETF 買氣佳，0056 的受益人數及規模有望進一步成長。

目前國人買 ETF 鍾愛「國民 ETF」0056 及元大台灣 50 ETF(0050-TW)，兩檔 ETF 的受益人數為上市櫃 ETF 冠亞軍，且國人有下跌買進高股息 ETF 的趨勢，帶動 0056 的受益人數成長尤其顯著。

集保結算所統計，0056 在去年底首度站上 50 萬受益人數大關後，人氣穩定成長，至今年農曆新春開盤後，俄烏衝突及美國聯準會升息等議題，導致市場波動增加，0056 的受益人數再突破 55、56、57 萬人等整數里程，近一周來到 58.7 萬人，連五周增加，即將挑戰 60 萬人紀錄。

0056 是台股首檔高股息 ETF，發展有超過 14 年的時間，是國人高度熟悉、也是許多退休族和存股族喜愛的高股息 ETF，長期以來不論受益人數或規模表現皆引領市場，在國內高股息 ETF 市場具龍頭地位。

元大投信分析，全球股市 2021 年交出亮眼成績，今年最大變數是基期墊高，加上地緣政治經濟的不確定性增加，使高股息投資成為市場焦點。

而 0056 有長期的股價趨勢提供投資人觀察，對於在震盪行情求安穩布局是一項利基，例如很多人習慣台股重挫買 0056，這也讓 0056 成為不少退休族、存股族，甚至價差交易等各類投資人習慣操作及觀察的指標。

此外，若加上 0050 的受益人數突破 40 萬人，0056 及 0050 兩大「國民 ETF」的總受益人數合計已達 99.2 萬人，將挑戰百萬人紀錄。

元大投信表示，2021 年台股上市櫃公司總獲利預估 4 兆元，今年總股息金額預期達 2 兆元，值得留意 0056 的配息潛力，投資人可留意震盪行情低檔布局的機會，或運用定期定額兼顧降低風險及參與成長的目標。