台灣ETF突破400萬投資人 0050、0056合占四分之一強

ETF 投資再創高峰！集保結算所最新統計，國內 ETF 總受益人數正式突破 400 萬大關，其中深受國人喜愛的元大台灣 50 ETF(0050-TW) 及元大高股息 ETF(0056-TW) 合計受益人數突破百萬人大關，相當於投資台股 ETF 的投資人中，每四個人就有一人選擇投資 0050 ETF 或 0056 ETF，超人氣的表現有目共睹。

據集保結算所統計至 2/25 最新數據顯示，國內 ETF 市場創下三大紀錄，包括一、全體 ETF 的總受益人數來到 408 萬人，二、具代表性的 0050 ETF 和 0056 ETF 受益人數來到 101 萬人，三、ETF 發行龍頭元大投信旗下 ETF 的總受益人數成長到 139 萬人，將挑戰 140 萬人大關。

近年台灣 ETF 市場成長飛快，ETF 成為許多人積極選擇的投資商品。以受益人數突破百萬關卡的進程來看，國內 ETF 市場首度有百萬名受益人為 2020 年 3 月，接下來 2021 年 3 月突破 200 萬人，2021 年 10 月跨越 300 萬人，再到今年 2 月一舉衝破 400 萬人，可以看出 ETF 有加速發展的趨勢。

值得注意是，雖然整體市場加快擴張，但並非各類型 ETF 的受益人數都出現高成長，「國民 ETF」0050 ETF 及 0056 ETF 扮演發展指標，據集保結算所統計，0050 ETF 目前受益人數成長到 42.3 萬人，0056 ETF 來到 58.8 萬人，合計超過 101 萬人。

元大投信表示，0050 ETF 和 0056 ETF 近年受益人數節節攀高，代表多數人布局依舊偏好有長期績效、管理品質相對穩定的投資商品，作為退休理財以及財富累積的核心部位。

0050 ETF 是台股第一檔掛牌的 ETF，投資台股市值前 50 大企業，成立以來近 19 年的時間，該 ETF 的淨值跟隨台股成長，見證台灣經濟發展歷史。

而 0056 ETF 是第一檔高股息 ETF，從台股上市櫃市值前 150 家公司中，挑選未來一年預期現金股息殖利率最高的 30 檔個股，掛牌迄今有 14 多年的績效可供參考。

因應投資人對被動式產品的需求提高，「元大基金先生 APP」整合元大投信旗下所有主被動基金和 ETF 的淨值走勢、折溢價幅度及配息紀錄等重要資訊，想買 0050、0056 的投資人皆能運用該 APP 尋找交易機會，或作為規劃配息現金流的幫手，都能提升投資效率。