市場反應熱烈！凱迪拉克首款純電動車Lyriq 下周投產 趕春季前發布

凱迪拉克首款電動車「Lyriq」將交車，通用汽車 (GM-US) 周二 (15 日) 宣布下周起將開始生產電動跨界車 Lyriq。

凱迪拉克副總裁 Rory Harvey 表示，儘管新冠疫情和半導體晶片短缺等問題導致工廠時而停工，但生產仍將按計畫開始。「我們一路努力保護 Lyriq 的進展。」這番話凸顯發表 Lyriq 對通用汽車的重要性。

售價自 59990 美元起的 Lyriq 是凱迪拉克首款電動車和 SUV，且凱迪拉克計畫 2030 年前轉為專司生產全電動車。

田納西州的一家工廠將於下周一開始生產，凱迪拉克銷售主管 Eric Cunningham 表示預， Lyriqs 將於 5 月下旬開始交付經銷商。

凱迪拉克 5 月 19 日將正式開放 Lyriq 訂單庫，並開始接受全時四輪驅動 (AWD) 車款的訂單，但要到 2022 年底才會投入生產。

凱迪拉克於 2020 年 8 月發布這款車，為通用汽車下一代 Ultium EV 架構的首波車型之一，稱該稱為「技術先鋒」，用以對抗特斯拉 (TSLA-US) 和其他電動車領域的傳統車廠。

Harvey 表示， Lyriq 引起市場巨大興趣， 已接獲 23.3 萬份以上的消費意向書，即超過 23.3 萬人要求提供該車更多相關資訊。但他拒絕評論凱迪拉克該車的訂單量。

「我們還不能確定其中有多少會轉化為訂單，但通常訂單轉換率是 10%，有鑑於我們認知的 Lyriq 需求水準，我們預期該車的轉換率能比平時再高一點。」

消息人士 2 月透露，通用今年稍早向供應商表示，2022 年準備生產 2.5 萬輛 Lyriqs ，較先前預期的 3200 輛大幅調升。

Harvey 表示，通用汽車將 Lyriq 的投產時間提前 9 個月，反映初始需求高於預期。